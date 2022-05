Equipe da Secretaria de Obras chega com a operação Tapa-Buracos ao Jardim Simieli

Após passar por bairros e conjuntos habitacionais como Jardim Elisa, Jardim Virgínia, Cana Verde, Adolfo Penholato, Salim Jorge Mansur, Jardim Alvorada, entre vários outros pontos da cidade, a Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos de Batatais está atuando com a equipe da operação Tapa-Buracos no bairro Jardim Simielle.

Segundo o responsável pelo desenvolvimento do trabalho, o diretor de serviços José Mário Cavallini, a pedido do prefeito Juninho Gaspar, uma força-tarefa percorrerá todas as ruas do bairro, levando mais segurança no trânsito de veículos e pedestres, além de melhorar a estética urbana do bairro.

Fonte: Prefeitura de Batatais