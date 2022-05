Prefeitura de Batatais abre vagas de estágio para estudantes em diversas áreas; serão oferecidas bolsas de R$ 750 mensais

Você é estudante e tem interesse em conhecer de perto o setor público? Gostaria de participar de projetos que impactam diretamente na vida dos moradores do município? A Prefeitura de Batatais está com vagas de estágio abertas para estudantes de nível técnico ou superior, dos mais diversos perfis e formações.

A carga horária de estágio será de seis horas por dia, de segunda à sexta-feira, e a prefeitura ampliou o valor da bolsa-auxílio ofertada, passando de R$ 500 para R$ 750 mensais.

Há oportunidades nas áreas jurídica, de educação, saúde, administração, comunicação, finanças, meio ambiente, obras públicas, entre outras.

Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no Ciee (Centro de Integração Empresa Escola).

COMO SE CANDIDATAR

O atendimento para estudantes é feito preferencialmente de maneira presencial. A unidade do Ciee em Batatais fica nas dependências do Claretiano Centro Universitário e atende de segunda à quarta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (16) 3600-8579 ou (16) 3661-0069. Currículos podem ser cadastrados no e-mail vagas.franca@ciee.ong.br, com a palavra “Batatais” no campo “assunto”.

Fonte: Prefeitura de Batatais