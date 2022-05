Secretaria de Turismo de Batatais participará de seminário sobre ecoturismo e turismo de aventura na região

A Secretaria de Turismo de Batatais participará nesta quarta-feira, 4, do Seminário de Sensibilização do Programa SP Ecoaventura, que acontece em Ribeirão Preto, voltado a todos os municípios da Alta Mogiana, Caminhos da Mogiana e Lagos do Rio Grande.

A iniciativa, que aborda atividades de ecoturismo e turismo de aventura, foi implementada pelo Sebrae e a Secretaria de Estado de Turismo e vai ajudar gestores públicos e profissionais das empresas de turismo de aventura e ecoturismo na capacitação e certificação de segurança de suas atividades.

Os participantes receberão orientações sobre o programa e principalmente sobre a importância das certificações de segurança para a prática das atividades.

Em toda a região, o ecoturismo e o turismo de aventura têm conquistado cada vez mais espaço.

COMO PARTICIPAR

O evento está com inscrições abertas no portal da entidade e é aberto a participação de profissionais da área.

O Seminário de Sensibilização será realizado no dia 4 de maio, das 13h30 às 17h, na Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), que fica na rua Marcelo Sarti, 100, no Jardim Califórnia, em Ribeirão Preto.

Os interessados devem se inscrever pelo link: https://bit.ly/EcoAventura_Polo_8_.

Fonte: Prefeitura de Batatais