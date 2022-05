Fundo Social divulga relatório de atividades desenvolvidas no mês de abril

O Fundo Social de Solidariedade, mantendo a prestação de contas que sempre vem realizando com objetivo principal de dar transparência ao trabalho e agradecer a todas as colaborações, divulga o relatório de atividades do mês de abril.

Foram 168 atendimentos individualizados, onde foi realizada acolhida, orientação e encaminhamentos.

Na arrecadação de roupas e calçados, 684 itens foram doados.

O Programa de apoio e orientação à gestante, Colo de Mãe, atendeu 12 gestantes, entregando 06 enxovais, dando destaque à Campanha “Doe-me um enxoval” que alavancou a arrecadação de itens para bebê, incluindo berço, carrinho etc que já foram repassados para gestantes que haviam solicitado.

Na Farmácia Solidária, mantida em parceria com a Loja Maçônica Washington Luis e Secretaria Municipal de Saúde, 339 pacientes foram atendidos, com 19.039 unidades de medicamentos dispensados.

“Agradecemos todas as doações neste mês de abril, principalmente de itens para bebê e iniciamos a Campanha Inverno Solidário solicitando a doação de agasalhos e cobertores novos ou usados em bom estado. A participação da população e dos empresários nesta campanha é muito importante para amenizarmos o frio, principalmente das pessoas que mais necessitam dessa ajuda”, disse a presidente Roselara Goreti de Castro.

Quem quiser contribuir com o trabalho pode entrar em contato pelo telefone (16)3761-1644 ou pelo email fundosocial@batatais.sp.gov.br ou se dirigir a sala 6 do Ciac, na Praça Cônego Joaquim Alves.

Fonte: Prefeitura de Batatais