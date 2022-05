Batatais receberá o curso E-Commerce: Estratégias e Modelos de Negócio; saiba como participar

Por meio de uma parceria do Sebrae Franca e a ACE, com o apoio da Prefeitura de Batatais, foram abertas as inscrições para o curso E-Commerce: Estratégias e Modelos de Negócio, que será realizado nos dias 16 e 17 de maio, segunda e terça-feira, das 18h30 às 22h30, no salão de eventos Alcides Milan, na sede da entidade. O curso é presencial e 100% gratuito.

O objetivo do curso é apresentar as principais estratégias utilizadas em diversos segmentos de e-commerce, assim como as ferramentas essenciais para viabilização de novas ideias de negócio.

“A ACE Batatais, em parceira com o Sebrae Franca informa aos micros e pequenos empresários interessados em vendas intermédio da internet, que estão abertas as inscrições para o curso gratuito

“E-commerce: estratégias e modelos de negócios”, uma oportunidade de alavancar os negócios das empresas por meio de vendas on-line”, comentou o gerente executivo da entidade, Luiz Carlos Figueiredo.

Conforme o conteúdo programático, os participantes participarão de aulas sobre Business Model Canvas: Lean startup – apresentação do conceito: o que é e qual o seu uso; Marketing Digital voltado à distribuição do produto e ao aumento de awareness da marca e Captação de investidores.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio, quinta-feira, diretamente no link https://bit.ly/E-commerceBatatais . Foram disponibilizadas 30 vagas para empreendedores de Batatais.

Para mais informações entre em contato com a ACE Batatais, pelo (16) 3761-3700 e (16) 99965-1377 (Whatsapp), ou pessoalmente, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h30, no endereço praça Doutor José Arantes Junqueira, 90, Centro, ao lado do Terminal Rodoviário.

Fonte: Prefeitura de Batatais