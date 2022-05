Com a aproximação do tempo seco, Batatais inicia campanha de prevenção a incêndios

Com a aproximação da estiagem, do clima mais seco e da temporada em que as queimadas são mais comuns, a Prefeitura de Batatais dá início a uma campanha de conscientização, que seguirá ao longo dos próximos meses. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente.

“No ano passado, sofremos com grandes e simultâneos focos incêndios no município. A população precisa se conscientizar sobre os perigos. Chamamos a atenção para o período de baixa umidade relativa do ar que se aproxima: não provoque queimada, não utilize fogo na limpeza de terrenos, cuidado com as bitucas de cigarros”, disse Lucas Camargo Tofetti, secretário municipal do Meio Ambiente.

A fumaça prejudica o meio ambiente e a saúde das pessoas. Os alertas do secretário são mais do que apenas orientações, pois têm amparo legal: a poluição que o ato de colocar fogo (em vegetação, lixo, etc.) ocasiona é crime ambiental (Lei Federal nº 9605/98 – art.54).

Para denunciar incêndios, acione a Guarda Civil Municipal pelo 199 ou a Polícia Militar no 190.

Em Batatais, a Secretaria de Meio Ambiente atende pelo telefone (16) 3761-0880

Fonte: Prefeitura de Batatais