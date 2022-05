Para mais segurança, rua no Jardim Simara sofre alteração no sentido do trânsito

A Prefeitura de Batatais, por meio da Dimutran (Divisão Municipal de Trânsito), alterou o sentido viário da rua Fernão Dias, localizada em à escola municipal José Braga Morato, no Jardim Simara.

A mudança foi realizada na tarde desta quinta-feira (5).

Com a alteração, a via de trânsito local seguirá somente sentido bairro. Vagas para estacionamento de veículos, incluindo espaço exclusivo para pessoa com deficiência, foram devidamente sinalizadas.

As sinalizações de solo receberam nova pintura e o local recebeu a instalação de placas aéreas.

“A mudança no sentido da via tem o objetivo de oferecer mais segurança para embarque e desembarque de alunos e atender solicitações dos moradores. Todas as alterações estão devidamente sinalizadas”, disse José Donizete Bocardo Júnior, diretor de Desenvolvimento Urbano e autoridade de Trânsito de Batatais.

Fonte: Prefeitura de Batatais