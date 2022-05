Em torno de 30 pessoas ficaram feridas e, após atendimento no local, foram transferidas para hospitais próximos. As crianças de uma escola ao lado do hotel foram retiradas, segundo o portal Cubadebate.

Ainda não se sabe a causa da explosão. O gabinete do presidente afirma que as investigações iniciais indicam que houve vazamento de gás. Um repórter do canal Habana disse que uma empresa de gás fazia serviços de manutenção no hotel antes da explosão.