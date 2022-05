Mutirão da catarata fará mais de 600 cirurgias em Batatais

A Prefeitura de Batatais fará um mutirão cirúrgico de catarata. Ao todo, serão realizadas 613 cirurgias oculares de catarata, por meio de uma parceria entre a prefeitura e a Santa Casa.

Segundo a Secretaria de Saúde de Batatais, as ações do projeto começam nos próximos dias com avaliações dos pacientes, que serão feitas conforme uma lista de espera existente.

“Trata-se de um procedimento cirúrgico de baixa complexidade que normalmente proporciona importante melhora na acuidade visual e, consequentemente, na qualidade de vida das pessoas”, disse Bruna Toneti, secretária de Saúde de Batatais.

O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, disse que o município não mede esforços para garantir serviços de qualidade à população.

“A prefeitura concentra esforços para solucionar as demandas existentes com a maior agilidade possível, especialmente quando se trata da saúde pública. Foi por essa razão que implementamos o mutirão cirúrgico de catarata. Será uma grande alegria e satisfação tirar da fila de espera tantas pessoas que desejam fazer a cirurgia de catarata, proporcionando a elas uma vida com mais qualidade”, afirmou o prefeito.

A ação será possível graças a um investimento de R$ 500 mil, advindos de emenda federal.

Fonte: Prefeitura de Batatais