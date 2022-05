Rede de assistência social recebe capacitação com orientações jurídicas e educativas

A rede de assistência social de Batatais participou, nesta quinta-feira, 5, de um encontro formativo sobre o trabalho realizado pelo instituto Escuta Ativa de Franca e Núcleo de Prática Jurídica do Claretiano Centro Universitário.

Técnicos dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializado de Assistência Social), Conselhos de Políticas Públicas, Conselho Tutelar e Entidades Assistenciais parceiras receberam capacitação com orientações jurídicas e educativas.

O objetivo do encontro foi capacitar equipe e desenvolver articulação da rede socioassistencial e intersetorial junto ao Núcleo para orientação jurídica e educativa à população, além de promover troca de vivências do Escuta Ativa como forma orientativa do trabalho a ser realizado em Batatais no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

A iniciativa foi articulada pelas vereadoras Anabella Pavão e Capitão Cláudia junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Participaram deste momento os idealizadores do Projeto Escuta Ativa, Cláudio Escavassini, promotor do Ministério Público de Franca, e a advogada Carol Escavassini, além dos representantes do Núcleo de Prática Jurídica do Claretiano, professor-mestre Túlio Pires de Carvalho, a advogada Bruna Melo e estagiários.

A secretária Municipal de Assistência Social, Fernanda Girardi, disse que a oferta de educação permanente é um dos objetivos do plano de governo da gestão.

“Estamos buscando oferecer oportunidades de formação e capacitação que permitam, tanto a apreensão dos conhecimentos necessários ao qualificado desempenho de suas funções laborais, como a construção de conhecimentos novos, que permitam a melhoria contínua da qualidade do trabalho que se realiza e seu próprio desenvolvimento enquanto profissional, pessoa humana e cidadão”, afirmou.

Segundo ela, oportunidades de formação e capacitação que permitam a consciente e sistemática reflexão dos trabalhadores quanto ao conteúdo teórico-metodológico e ético-político das atitudes subjacentes às suas práticas profissionais são o foco nessa perspectiva.

Fonte: Prefeitura de Batatais