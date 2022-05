Campanha de vacinação contra a gripe é aberta para novos públicos

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe), que começou atendendo idosos e grupos mais restritos de pacientes, foi ampliada e, a partir desta segunda-feira, 9, contempla novos públicos.

Podem se vacinar moradores de Batatais dos seguintes grupos prioritários:

– Idosos acima de 60 anos;

– Trabalhadores da saúde;

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

– Gestantes;

– Puérperas;

– Professores;

– Pessoas portadores de deficiência;

– Pessoas com comorbidades.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação está ocorrendo em todas as unidades básicas e pode ser aplicada junto com qualquer outro tipo de imunizante, inclusive contra a Covid-19.

A vacina contra a influenza é trivalente e 100% produzida no Instituto Butantan, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.

Fonte: Semusa