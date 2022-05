Além de Aleksandro, outras cinco pessoas morreram no acidente. Onze membros da equipe, que também estavam no veículo, precisaram ser hospitalizados. Conrado está em estado grave , mas estável, conforme o hospital.

Luiz Aleksandro Talhari Correia tinha 34 anos. Natural do Mato Grosso do Sul, ele morava na Zona Sul de Londrina com a família há alguns anos.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, de sábado no km 402,2 da pista com sentido São Paulo (SP). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, houve congestionamento no local.

Segundo último boletim médico, o músico João Vitor Moreira Sales (Conrado) permanece internado no Hospital Regional de Registro, em São Paulo, após o acidente.

Ele foi a primeira vítima a ser socorrida e encaminhado à unidade, aparentemente, com ferimentos leves. Ao dar entrada no hospital foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral.

Segundo o hospital, o cantor está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável.

Segundo o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado no sábado (7).