Ouvidoria da Prefeitura passa a atender com novo sistema digital

A Ouvidoria-Geral da Prefeitura de Batatais, a partir desde esta terça-feira (10), passa a usar uma nova ferramenta digital como canal de comunicação voltado aos usuários do serviço público municipal.

De maneira mais direta, ágil e simples, a população poderá fazer suas manifestações acerca da prestação dos serviços de todas as secretarias e departamentos da prefeitura, bastando, para isso, acessar o link da Plataforma Fala.BR disponibilizado no portal da Prefeitura de Batatais: https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/BATATAIS/Manifestacao/RegistrarManifestacao.

A mudança foi possível após a Administração aderir à Rede Nacional de Ouvidorias, que é coordenada pela Ouvidoria-Geral da União, o que possibilitou o acesso da Ouvidoria do município à Plataforma Fala.BR -ferramenta gratuita utilizada por pelas ouvidorias federais, além de uma grande quantidade de ouvidorias estaduais e municipais.

Por ser um sistema web, a Plataforma Fala.BR não exige a instalação de nenhum aplicativo em dispositivos, podendo ser acessada via computador, smartphone ou tablet com a mesma qualidade.

O sistema tem tecnologia responsiva, permitindo visualização clara e organizada em qualquer tela, tornando a navegação intuitivas e dinâmica.

Por meio do Fala.BR, a Ouvidoria Geral em conjunto com as secretarias municipais, poderá receber, analisar e responder as manifestações dos munícipes que utilizam os serviços públicos. O cidadão pode registrar cinco tipos de manifestações, divididas com os campos: denúncia, elogio, reclamação, solicitação e sugestão.

Mais informações podem ser obtidas junto à Ouvidoria-Geral (que fica no prédio da prefeitura), pelo e-mail ouvidoria@batatais.sp.gov.br ou pelo telefone: 0800-942-2999 e o WhatsApp (16) 99998-5462. O ouvidor-geral do município é Kaike Cardoso.

Fonte: Prefeitura de Batatais