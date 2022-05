Deputado Ricardo Silva entrega para Batatais nova van para transporte de pacientes conseguida com o Governo do Estado

Na tarde desta segunda-feira, 9 de maio, o deputado federal Ricardo Silva esteve em Batatais para entregar uma Van para transporte de pacientes, conseguida por ele e pelo seu pai, o deputado estadual Rafael Silva, junto ao Governo do Estado de São Paulo.

O veículo da marca Renault, diesel, com ar-condicionado, bancos reclináveis e capacidade para 15 passageiros, vai ajudar e muito no serviço de transporte de pacientes para atendimento especializado na região. Além da Van, foi apresentada a nova ambulância, também viabilizada junto ao estado.

“Motivo de grande alegria, pois são conquistas para a comunidade batataense no trabalho em conjunto com o Prefeito Juninho Gaspar. E não para por aí. Nos últimos dias conseguimos liberar R$ 1 milhão para a saúde, R$ 500 mil já foram pagos e outros R$ 500 mil estão tramitando; R$ 1 milhão para saúde que liberamos para a cidade no período crítico da pandemia; R$ 1 milhão para pavimentação de nova avenida e recursos para todas as entidades filantrópicas que estão aptas, que receberão R$ 100 mil cada uma do nosso mandato”, afirmou o deputado.

O momento de entrega das novas viaturas para a saúde, contou com a presença do Prefeito Juninho Gaspar, do vice Dr. Ricardinho, da Secretária de Saúde Bruna Toneti e dos vereadores Rafael Prodóssimo e Maurício Damacena.

“Temos que agradecer os deputados Ricardo Silva e Rafael Silva, bem como ao governador Rodrigo Garcia que estão contemplando nosso município com essa van moderna para a saúde, que vai dar mais comodidade, conforto e segurança para nossa população, atendendo aproximadamente 200 pessoas todos os meses. ”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais