Projeto cultural fará show em formato de oficina para alunos do polo Guri de Batatais

Cerca de 50 crianças e adolescentes de Batatais, alunos do Projeto Guri, poderão acompanhar ao vivo um show de blues que faz parte de um projeto cultural –o Escola de Blues– idealizado por músicos de Ribeirão Preto e região.

A oficina/show acontecerá nesta quarta-feira (11), com início às 15h, na sede do polo, que fica na praça Barão do Rio Branco, no Centro, e conta com o apoio da Prefeitura de Batatais.

O projeto vai apresentar de maneira pedagógica, descontraída e acessível, características do blues tradicional.

“Vamos revelar algumas diferenças nas proporções rítmicas e melódicas que eram e são usadas em cada região dos EUA, onde aconteceu o início do blues. Sabemos que este estilo musical, infelizmente, é pouco explorado e comercializado na sociedade, mas ele tem extrema importância com raízes mundialmente conhecidas e até influências em outros estilos”, disse o vocalista e contrabaixista do projeto, Nil Guimarães.

O Escola de Blues também tem o objetivo de servir de inspiração e estimular ainda mais o envolvimento dos alunos nas ações artístico-culturais na música.

Para isso todas as oficinas serão realizadas como se fosse um show para as crianças e adolescentes.

“Iremos nos apresentar com a formação oficial da banda utilizando os instrumentos gaita, guitarra solo, guitarra base, voz, baixo e bateria. Também teremos a parte didática do Blues, tudo será apresentado por slides e os alunos ainda receberão uma revista que conta a história desse estilo musical”, disse o músico e diretor do projeto Duda Lazarini, professor que ensina música há 35 anos e já trabalhou como professor do Projeto Guri por oito anos.

O Escola de Blues foi contemplado pelo Proac (Programa de Ação Cultura) do governo do Estado de São Paulo e, além de Batatais, passará também por Ribeirão Preto, Sertãozinho, Cravinhos, Bebedouro entre outras cidades.

Projeto Guri Batatais

Localizado na praça Barão do Rio Branco, no Centro, o polo oferece aulas gratuitas de música para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Segundo a coordenadora do polo de Batatais, Eloá de Carvalho, o Guri oferece para alunos da cidade aulas de clarinete, contrabaixo acústico, coral juvenil, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violão, violino, violoncelo e iniciação musical. Atualmente, 110 crianças e adolescentes participam do projeto.

Em Batatais o projeto Guri funciona as segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 18h. O telefone de atendimento para mais informações é o (16) 16/3761-3220 e (16) 99335-2270.

Fonte: Prefeitura de Batatais