Caps de Batatais realiza ações de conscientização sobre saúde mental

Você sabe o que é a luta antimanicomial? Tem o hábito de conversar e se informar sobre saúde mental?

O mês de maio é marcado pela Luta Antimanicomial, um movimento importante para a defesa de tratamentos justos e dignos para pessoas com algum comprometimento da saúde mental, que defende a valorização da saúde integrada a políticas públicas e a conscientização.

Aproveitando a ocasião da data, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) “Doutor Wilson Newton Barbosa” da Secretaria de Saúde de Batatais convida a população a refletir sobre essas e outras questões relacionadas à saúde mental.

Para isso, no dia 18 de maio, uma quarta-feira, na praça da Igreja Matriz, serão realizadas diversas atividades.

Durante a manhã, a partir das 8h30, haverá rodas de conversa, feiras de artesanato e oficinas de música.

Também no dia 18, à tarde, a partir das 13h, será exibido no Cinema do Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão) o filme “Nise – O Coração da Loucura”.

No dia seguinte, 19 de maio, quinta-feira, o Caps recebe, às 8h30, representantes do Sebrae para uma palestra aberta ao público com o tema “Comportamento Empreendedor”.

O intuito das ações, segundo o Caps, é ampliar o acesso à informação e cumprir seu papel de promoção de saúde mental na sociedade.

Fonte: Prefeitura de Batatais