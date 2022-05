Avião com 15 paraquedistas cai em Boituva e deixa dois mortos

Um avião de pequeno porte caiu no início da tarde de hoje em uma estrada vicinal (sem revestimento de asfalto), em Boituva (SP), e deixou dois mortos e 14 pessoas feridas, de acordo com a Prefeitura. Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 foram socorridas pela corporação e informações preliminares apontam para que a aeronave tenha colidido contra uma torre de alta tensão antes de cair em um pasto. A Prefeitura de Boituva informou que o avião havia decolado do Centro Nacional de Paraquedismo, com um piloto e 15 passageiros que fariam saltos de paraquedas. No entanto, a aeronave perdeu o controle.

Os bombeiros ainda informaram que houve vazamento de combustível no local do acidente. No entanto, as autoridades já isolaram a região. Agora, uma perícia deve ser realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Segundo o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), o veículo registrado na matrícula PT-OQR é da Cessna Aircraft, com capacidade máxima para nove pessoas e estava com situação de aeronavegabilidade normal. A aeronave não tem autorização para táxi aéreo e está registrada na categoria “privada para serviço aéreo especializado de público-paraquedismo”.

O Centro Nacional de Paraquedismo localizado em Boituva é um dos maiores espaços para atividades do tipo na América Latina. De acordo com as redes sociais do centro, pelo menos 17 clubes diferentes atuam na área.

A cidade é a mesma na qual a paraquedista do Exército Bruna Ploner, 33, morreu após sofrer um politraumatismo durante uma tentativa de pouso em um salto realizado no dia 24 de abril. Em 2020, Leandro Torelli, outro paraquedista experiente que fazia um salto individual na cidade, morreu. Na ocasião, membros do clube de onde o homem saltou afirmaram que ele fez uma manobra arriscada.

Fonte: Uol