Atenção: Batatais já tem quase 600 casos confirmados de dengue; saiba como evitar

A cidade de Batatais já soma, em 2022, 595 casos confirmados de dengue.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde desta sexta-feira (13) mostram que houve o registro de 730 notificações relacionadas à doença: além dos 595 exames positivos, outros 114 são casos suspeitos, 20 deram negativo e um paciente ainda não realizou o exame.

A dengue é uma doença possível de ser evitada com alguns cuidados básicos, dentro e fora de casa. Confira as recomendações da Secretaria de Saúde:

– Tampe tonéis e caixas d’água

– Mantenha calhas sempre limpas

– Deixe garrafas viradas com a boca para baixo

– Mantenha lixeiras bem tampadas

– Deixe ralos limpos e com aplicação de tela

– Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia

– Limpe com escova ou bucha potes de água para animais

– Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa

– Cubra e faça manutenção periódica de áreas de piscinas e hidromassagem

– Limpe ralos e canaletas externas

– Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água

– Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água

– Verifique instalações de áreas de lazer, banheiros e copa.

Fonte: Semusa