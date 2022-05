Prefeitura de Batatais realiza mutirão de combate à dengue neste sábado

Uma força-tarefa envolvendo as secretarias de Saúde –com agentes comunitários da Atenção Básica e equipe de Controle de Vetores–, de Obras, Planejamento e Infraestrutura de Batatais e do Meio Ambiente promove, neste sábado (14), mais um mutirão para controle da dengue e combate a focos do mosquito Aedes aegypti.

Os bairros a serem percorridos são o Riachuelo e a Vila Maria.

Os trabalhos começarão às 8h e estão previstas ações de orientação à população, inspeção casa a casa e identificação e remoção de criadouros do mosquito.

Os índices de contaminação pela dengue estão altos na cidade e mais dois bairros receberão o mutirão neste sábado.

“Nosso intuito é barrar a transmissão da dengue e também evitar a chegada de doenças como zika e chikungunya, que também são transmitidas pelo Aedes aegypti.

É necessário que a população fique alerta e redobre a atenção, pois já temos quase 600 casos positivos de dengue este ano”, disse Bruna Toneti, secretária de Saúde do município.

Bruna lembra que a doença só existe e circula porque há na cidade o mosquito transmissor, que se reproduz na água parada.

“O momento é de a população se unir na luta para romper o ciclo de transmissão da doença”, disse.

Fonte: Semusa