Secretária de Saúde e Vice-prefeito estão na UPA reorganizando fluxo de atendimento

A Secretária de Saúde, Bruna Toneti e o Vice-prefeito Dr. Ricardinho iniciaram nessa segunda-feira, 16 de maio, um trabalho diferenciado na UPA – Unidade de Pronto Atendimento José Antônio da Silva Neto.

Eles vão transferir os seus gabinetes de trabalho para a unidade em determinados momentos do dia, de acordo com a disponibilidade de agenda, com objeto de acompanhar de perto o fluxo de atendimento e dar melhor atenção e resolutividade na prestação de serviços à população.

“A UPA atende mais de 300 pacientes por dia e nosso objetivo é melhorar diariamente esse trabalho. Hoje, em plena segunda-feira, estamos, até o momento, com tempo de espera reduzido”, informou a Secretária.

O Vice-prefeito Dr. Ricardinho ressaltou que a equipe é comprometida e que, juntos, administração, coordenação, equipe médica e funcionários vão sendo realizadas as mudanças necessárias sempre pensando na função primordial da UPA, que é salvar vidas para os casos de urgência e emergência”, disse.

Fonte: Semusa