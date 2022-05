Prefeitura e Câmara trabalham juntos para a retomada das atividades do Centro de Convivência do Idoso

Nesta terça-feira, 17 de maio, representantes da Prefeitura e os vereadores Marilda Covas e Rafael Prodóssimo estiveram vistoriando as instalações do Centro de Convivência do Idoso Elisa Cristalino Cardoso, tratando sobre os preparativos para a retomada dos trabalhos no local.

Pela administração, estiveram presentes: a presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro; o secretário de Esportes, Gleiser Silva; o diretor de esportes, Sandro Lemes Araújo, os diretores de proteção social básica e especial da Secretaria de Assistência Social, Rogério Tercal e Ana Paula Jardim, além do procurador jurídico do município, Rafael Coelho do Nascimento.

A partir dessa visita segue agora o planejamento para o retorno das atividades presenciais, paralisadas desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19.

Existem reformas para serem executadas e algumas parcerias estão sendo estudadas para a realização do trabalho com o pessoal da terceira idade, envolvendo as áreas de assistência social e esportes. Atualmente algumas atividades estão sendo realizadas apenas de forma retoma.

Fonte: Prefeitura de Batatais