A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e canil para a prisão de Silva. Ele estava com uma arma de fogo (garrucha), um canivete, que pode ter sido usado no assassinato, e o celular da vítima na cueca , o que pode mudar o crime pelo qual ele vai responder.

“Pelo apurado preliminarmente foi um [latrocínio] roubo seguido de morte, não um homicídio. Mayara chegou até aquele ponto da caminhada, parou para descansar. Ele estava dormindo no local porque tinha fugido do crime ocorrido no sábado. Lá ele encontrou a Mayara e tentou ali efetuar o roubo. Ela teria fugido ou reagido e ele a matou”, disse Almeida.

O latrocínio, que é considerado crime hediondo, consiste em: “forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. Está enquadrado no artigo 157, §3, II do Código Penal, que consta no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida como muitos pensam”. A pena prevista é de 20 a 30 anos de prisão e multa.