Batatais realiza ação de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

No mês de enfrentamento da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza ações de conscientização e sensibilização da população.

O dia 18 de maio é data de referência Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e uma equipe da secretaria esteve na escola municipal Professor Gilberto Dalla Vecchia, o Caic, onde abordou medidas de prevenção que crianças e adolescentes possam adotar para evitar ocorrência de violência sexual.

Entretanto, a campanha não se resume apenas a ação realizada no dia 18. Na próxima semana, buscando sensibilizar, conscientizar e alertar sobre a necessidade de combater esse tipo de crime, as demais escolas da rede e organizações da sociedade civil também receberão a ação.

Ainda com parte da programação, no dia 2 de junho, no Teatro Municipal, haverá uma peça direcionada ao público escolar da faixa etária de 7 a 10 anos.

“O objetivo é trabalhar a prevenção da violência sexual de forma lúdica, bem como favorecer a percepção da criança sobre eventual violência sofrida”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Fernanda Girardi.

Fonte: Prefeitura de Batatais