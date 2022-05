Prefeito Juninho Gaspar comemora mais uma grande conquista: a conservação e recapeamento da Rodovia Altino Arantes, entre Batatais e Altinópolis

O governador Rodrigo Garcia liberou nesta quinta-feira, 19 de maio, a realização da segunda fase do Programa Estrada Asfaltada. Com investimentos de mais de R$ 2,9 bilhões em melhorias para rodovias de todo o Estado, serão realizadas 127 obras, que vão modernizar 2,1 mil quilômetros de vias em mais de 145 cidades do interior e do litoral de São Paulo.

“Esse é o maior programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. Nós estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada Asfaltada”, disse Rodrigo Garcia.

O Prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, que esteve presente no evento no Palácio dos Bandeirantes, comemorou mais essa grande conquista para o município.

“A Rodovia Altino Arantes, entre Batatais e Altinópolis, será totalmente conservada, recapeada e receberá nova sinalização. É conforto e segurança para toda a nossa população e para todos os usuários. Quero agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, na pessoa do governador Rodrigo Garcia, por atender mais esse nosso pedido”, afirmou.

Essa nova fase do Estrada Asfaltada faz parte do programa Pró SP, um amplo pacote de obras estruturantes do Governo para auxiliar na retomada do crescimento econômico, oferta de emprego e geração de renda.

Fonte: Prefeitura de Batatais