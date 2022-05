Batatais segue com aumento significativo do número de casos de Covid-19

Pela sexta semana seguida o município de Batatais apresentou aumento no número de casos de covid-19, com 285 registros no período de 14 a 20 de maio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se do maior número de casos positivados desde o início de março, servindo de alerta para que a comunidade fique atenta para os cuidados preventivos, especialmente atendendo a determinação para o isolamento dos pacientes positivados.

Apesar do aumento de casos, a maior parte dos contaminados apresenta sintomas leves da doença graças ao avanço da campanha de vacinação. Daí a importância de que todos recebam as doses disponíveis para cada faixa etária.

Fonte: Semusa