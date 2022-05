Equipe de Batatais conquista 13 medalhas no ‘Open de Aspirantes’ de Judô

O Open Aspirantes 2022 de Judô, campeonato envolvendo equipes de todo o estado de São Paulo que aconteceu no ginásio de esportes do Ipanema Clube, em Ribeirão Preto, neste fim de semana, foi palco de um ótimo desempenho do judô batataense.

O time do CFE (Centro de Formação Esportiva) de Batatais fechou a disputa com 13 medalhas. Foram duas de ouro, quatro de prata e seis de bronze, mostrando força e um ótimo desempenho em equipe na competição. No individual, o atleta Mateus faturou um bronze.

Outro motivo para comemoração foi a classificação de 13 atletas para o Campeonato Paulista de Judô.

Os resultados simbolizaram a construção de uma equipe que está concentrada e empenhada na importância individual e coletiva do esporte.

O Centro de Formação de Judô de Batatais foi criado pela gestão de Juninho Gaspar, com o apoio do governo do Estado, em 2021, com investimento de R$ 250 mil para atender até 100 crianças e adolescentes.

Fonte: Prefeitura de Batatais