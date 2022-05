Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, também na Penha. Além delas, um policial civil foi ferido no rosto durante perícia no local.

Moradores relataram que começaram a ouvir tiros às 4h. Houve relatos também de tiros no Complexo do Alemão , onde bandidos tentavam usar uma estrada de terra como rota de fuga.

O objetivo era prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro. A polícia afirma que lideranças da facção em outras favelas do Rio — como Jacarezinho, Mangueira, Providência e Salgueiro (São Gonçalo) — e até de estados do Norte e do Nordeste também estão abrigados na Penha.