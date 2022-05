O jovem estava desaparecido há mais de 10 dias, desde que saiu da França com destino a Cuiabá , em Mato Grosso, e parou para um voo de conexão em SP.

Após repercussão do caso, um homem que passava de bicicleta próximo a uma estação de Suzano reconheceu João e o acolheu na casa dele. Nesta terça, o rapaz conseguiu avisar os pais do jovem sobre o paradeiro dele e marcaram o reencontro.

“Meu filho! Como você está? Você comeu? O rapaz te acolheu? Suas coisas ainda estão na mala? Você andou bastante no sol? Seu nariz está ‘peladinho’. Você passou frio?”, perguntou a mãe ao abraçá-lo.

Ela e Jari estavam rodando na comunidade próxima ao aeroporto há dias em busca do garoto. Eles espalharam cartazes em vários postes e pediram ajuda às igrejas evangélicas para localizar o filho.

Com a aproximação das férias, ela e o filho planejaram uma viagem para que ele pudesse ver o pai. Segundo a mãe, João estava ansioso para reencontrar o pai e ver o sol do Brasil novamente.

O combinado seria que ele iria sozinho até São Paulo , e que no voo de conexão ele esperaria pela amiga da mãe que o auxiliaria no embarque. A mãe contou que o filho nunca tinha viajado de avião sozinho antes.

No entanto, o jovem e a conhecida da família não chegaram a se encontrar, pois João acreditou que tivesse chegado em Cuiabá , segundo os pais. Por isso, ele pegou a mala e saiu do aeroporto rumo à cidade, onde acabou se perdendo.

A amiga da mãe fez boletim de ocorrência e o pai dele também. Ao saber do sumiço, a mãe viajou da França para o Brasil antes do programado e trouxe consigo algumas peças de roupa para ajudar os cães farejadores da polícia durante as buscas por ele.