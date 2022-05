As prisões são temporárias e valem por 30 dias. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela Polícia Civil.

Os presos vão responder por organização criminosa para roubos de cargas, receptação e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil pediu à Justiça o bloqueio de bens e das contas bancárias do grupo. A prisão temporária ainda pode ser convertida em preventiva ao final do inquérito.

A investigação teve início há dez meses. Segundo a Polícia Civil, a operação foi batizada de Calibre 12 porque os ladrões utilizavam carabinas deste calibre nos assaltos. Após renderem os caminhoneiros, eles ameaçavam as vítimas e as mantinham presas em cativeiros até que a carga fosse roubada.

Em dezembro do mesmo ano, dois homens foram presos em Ribeirão Preto e em Jardinópolis (SP) por suspeita de receptar carne roubada. Segundo a investigação, um deles revendia o quilo de cortes nobres a R$ 25, valor bem abaixo ao praticado no mercado. A denúncia foi feita por um açougueiro que desconfiou do preço e avisou a polícia.