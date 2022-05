Depois de seguidos adiamentos por conta da pandemia da Covid-19 , a 28ª edição da feira será realizada entre 16 e 19 de agosto e deve levar ao Centro de Eventos Zanini cerca de 42 mil visitantes, com representantes do Brasil e de outros 15 países.

“Refizemos todo o layout da feira, proporcionando um conforto maior a todos os visitantes e expositores. Traremos novos setores como energia eólica, energia solar, bioenergia, e as grandes marcas, que sempre estão presentes com a gente”, acrescenta Montabone.

Presidente do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis (Ceise Br), Luis Carlos Júnior Jorge analisa que a quebra histórica da safra da cana, no ciclo 2021/2022, deve impulsionar na feira a procura por soluções tecnológicas que melhorem a produção no campo e na indústria.