Completamente remodelada, creche da Vila Cruzeiro será reinaugurada nesta sexta

A Prefeitura de Batatais, por meio de sua Secretaria de Educação, entrega à população, nesta sexta-feira (27), às 9h, a reforma da Creche Municipal Dr. Péricles de Figueiredo Mendes, no bairro Vila Cruzeiro.

Entre as principais benfeitorias que a unidade recebeu, estão a pintura total das paredes, a adaptação de uma sala para instalação de berçário, a cobertura do hall de entrada e um reforço estrutural.

Além disso, o prédio passou por novo telhamento e foi feita a substituição completa dos pisos, com um investimento total na obra de R$ 275 mil.

A creche atua na Educação Infantil, com capacidade de atendimento de 50 crianças em período integral, com idades entre 1 ano e 3 anos.

O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, disse que a reforma da creche foi toda planejada de acordo com a faixa etária das crianças, permitindo, assim, que elas desfrutem do local de uma forma lúdica e prazerosa.

“Sabemos que as boas condições do espaço físico interno e externo das unidades de educação influenciam diretamente não apenas no bem-estar das crianças, mas também aprendizagem e desenvolvimento delas”, disse.

A unidade foi fundada em 1988 e a última reforma pela qual havia passado foi concluída em 2014.

“Temos um cuidado especial com as nossas creches, uma vez que vemos cada unidade como um local de construção de uma rede de cuidados extensivos às famílias”, disse o secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira.

O trabalho que vem sendo desenvolvido por meio de uma parceria da Secretaria de Educação com a Dimutran de Batatais, que transforma ambientes escolares da cidade de maneira lúdica, criativa, artística e educativa, foi aplicado também na creche da Vila Cruzeiro. Além disso, todo o entorno da unidade recebeu nova sinalização de trânsito.

“Assim como as demais, creches, a da Vila Cruzeiro tem reconhecida experiência no acolhimento humanizado e na boa educação das crianças. Com a entrega da reforma que estamos fazendo, abre-se um mundo de novas experiências”, completou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Batatais