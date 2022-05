Secretaria de Saúde promove treinamento sobre imunização para 60 profissionais da rede municipal

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Saúde, promove nesta sexta-feira (27) uma capacitação para cerca de 60 profissionais de saúde.

Com o tema “Atualizando os Conhecimentos em Imunização”, o treinamento acontecerá no anfiteatro do Claretiano Centro Universitário, das 8h às 17h, e será ministrado para os profissionais de enfermagem das salas de vacina das unidades de Atenção Básica da cidade.

A capacitação também receberá estudantes de enfermagem na plateia e está aberta à participação da imprensa.

Duas profissionais, referências do setor na região, ministrarão as palestras. Pela manhã, expõe seus conhecimentos a professora e enfermeira Mona Lisa Teresinha Alves Tasca Chaguri, que tem larga experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem de saúde pública, especialmente em temas como vacina, prevenção, arboviroses e mortalidade materno infantil.

No período da tarde, a mestre em saúde na comunidade e enfermeira sanitarista, Adriana Nunes Fernandes da Silva, enfermeira-chefe do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, falará à plateia.

A secretária de Saúde de Batatais, Bruna Toneti, disse que se trata de um treinamento inédito que visa alinhar os protocolos locais e atualizar os profissionais responsáveis pela vacinação da população.

“Temos o constante compromisso de oferecer atualizações e aperfeiçoamentos profissionais dos servidores da Secretaria de Saúde. A alta qualidade do trabalho prestado por eles reflete em benefícios diretos para a população”, afirmou.

Em virtude do treinamento, que visa aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado à população, excepcionalmente nesta sexta-feira, as salas de vacina das unidades básicas não funcionarão.

Fonte: Prefeitura de Batatais