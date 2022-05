Vem aí o 1º São João de Batatais

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo vai realizar a sua 1ª Festa Junina, denominada de “São João de Batatais”.

O evento ocorrerá no dia 24 de junho, a partir das 19h, na Estação Cultura José Olympio. Uma festa aberta à população, com brincadeiras, música animada, as tradicionais quadrilhas, comidas típicas e boa bebida.

“Teremos feirinha e shows em um evento diferente, com o objetivo de confraternizar e festejar o mês junino com as famílias batataenses”, ressaltou a secretária de Cultura e Turismo, Paula Machado, que deixou o convite à comunidade.

“Será uma festa com pipoca e quentão por nossa conta, então venham fazer parte desse nosso arraiá, que espero ser o primeiro de muitos eventos populares que pretendemos organizar”, disse.

Fonte: Prefeitura de Batatais