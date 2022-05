Prevenção de incêndios: com o apoio da Prefeitura, Bombeiros da PM farão ‘queima controlada’ em rodovia de Batatais

Como forma de prevenir incêndios, entre os dias 31 de maio, terça-feira, e 3 de junho, sexta, com o apoio da Prefeitura de Batatais -por meio da Secretaria do Meio Ambiente-, o 9º Grupamento de Bombeiros Militares de Ribeirão Preto vai promover uma queima controlada referente à prevenção de incêndios em cobertura vegetal.

A atividade acontecerá às margens da rodovia Altino Arantes, tendo como ponto inicial o município de Batatais, com reflexos nas vizinhas Altinópolis e Sales Oliveira, segundo o Corpo de Bombeiros.

A iniciativa visa o controle e prevenção de incêndios severos, que são comuns em épocas de estiagem, e terá a coordenação e execução do Corpo de Bombeiros. Além do apoio da prefeitura, contará também com o suporte da Polícia Militar Ambiental e de órgãos como o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e o Sindicato Rural da cidade.

A técnica só é utilizada por brigadistas e autoridades ambientais e promove a queima de material orgânico em uma faixa da vegetação para impedir a ocorrência de incêndios florestais e a propagação de chamas.

O secretário do Meio Ambiente de Batatais, Lucas Camargo Tofetti, afirma que a ação faz parte de um plano de prevenção e combate a incêndios que vem sendo implementado no município durante todo o ano por um comitê local que envolve várias frentes da cidade.

“Todos se lembram que no ano passado Batatais sofreu demais com incêndios na época da seca. Estamos novamente entrando no período mais crítico e esse tipo de prática ajuda a evitar que um fogo iniciado às margens da rodovia, como, por exemplo, por uma bituca de cigarro jogada por um motorista, se propague”, disse o secretário.

“É importante que a população saiba que se trata de um fogo prescrito, não é nada desordenado. Os bombeiros direcionam o fogo em pequenos focos controlados, evitando que labaredas se espalhem”, completou.

Fonte: Prefeitura de Batatais