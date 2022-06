Fundo Social de Solidariedade divulga resultado do Dia D de arrecadação da Campanha do Agasalho EPTV

A Prefeitura de Batatais, por meio do Fundo Social de Solidariedade, aderiu à Campanha do Agasalho EPTV 2022, que funciona como um reforço da campanha do Fundo Social da cidade, Inverno Solidário.

Uma mobilização, batizada como “Dia D”, aconteceu no sábado, dia 28 de maio, onde em nossa cidade a arrecadação foi feita via drive-thru em frente ao Teatro Municipal e em frente à sede do

Fundo Social, na Praça da Matriz, contando com a participação das equipes da prefeitura e de voluntários da Ordem Arco-íris, da Ordem Demolay, do Interact Batatais, do Rotaract Batatais e do Tiro de Guerra. Foram arrecadados 190,650 kg de doações, totalizando 792 peças, sendo: 449 roupas em geral, 261 agasalhos, 63 sapatos, 3 cobertores novos, 11 cobertores usados e 5 roupas de cama.

“Agradecemos à população pelas doações recebidas neste dia e também a participação da Secretária de Turismo Paula Machado, do Diretor de Cultura Adilson Donizeti da Silva, do Chefe da Atenção

Básica da Assistência Social Rogério Tercal, do Subtenente do Tiro de Guerra Mateus Sampaio de Sousa, de 8 atiradores do TG e dos voluntários da Ordem Arco-íris, Ordem Demolay e Rotaract de

Batatais. Informamos que a Campanha Inverno Solidário segue e continuamos contando com as doações de agasalho e cobertores novos ou usados em bom estado”, destacou a presidente do Fundo Social Roselara Goreti de Castro.

Fonte: Prefeitura de Batatais