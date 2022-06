Obras de contenção de enchentes interditam novos trechos nas imediações do Teatro Municipal; veja as mudanças

A Prefeitura de Batatais, a partir de 1º de junho, quarta-feira, vai interditar novos trechos próximos ao Teatro Municipal, onde a Secretaria de Obras, Planejamento e Infraestrutura trabalha em obras de contenção de enchentes. Mudanças acontecerão também em duas vias nas imediações, que terão sua “mão de direção” alterada.

A interdição é para a implantação de novas galerias em mais uma fase das obras de drenagem da bacia da avenida Quatorze de Março, que têm como objetivo melhorar a capitação nas ruas próximas e, assim, reduzir a quantidade de água correndo sobre o solo.

A obra prevê a implantação de 1729 metros de tubulação, 73 bocas de lobo e 39 caixas de passagem, com investimento de R$ 1,2 milhão, sendo recursos federais e contrapartida do município.

Confira os trechos que serão interditados:

– Haverá interdição do cruzamento entre a avenida General Osório e a avenida Doutor Chiquinho Arantes até a esquina desta com a rua Juliano Bologna.

– Também sofrerá interdição o trecho da rua Coronel Joaquim Alves que vai do cruzamento da travessa Paissandú até a esquina com a travessa Itororó.

Confira as duas vias que terão os sentidos de direção invertidos:

– A rua Dona Adorama, entre as ruas Juliano Bologna e Coronel Joaquim Alves, passará a operar no sentido centro-bairro (apenas para “descer”).

– A travessa Paissandú, que liga a avenida General Osório e a rua Coronel Joaquim Alves, permitirá apenas a subida (bairro-centro).

Todos os trechos interditados estarão devidamente sinalizados.

Fonte: Prefeitura de Batatais