Prefeito Juninho Gaspar se reuniu com o Conselho de Pastores de Batatais

A Administração Municipal recebeu o Conselho de Pastores de Batatais para reunião onde foram discutidos assuntos de interesse da comunidade.

Com a presença do prefeito Juninho Gaspar, do Vereador Marcos Santana, do Diretor de Tributação do município, Danilo Augusto Raymundini e do Procurador Geral, Rafael Coelho do Nascimento, foi tratada sobre a Emenda Constitucional 116/2022, que assegura aos templos religiosos de qualquer culto a isenção do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano.

Na oportunidade, o presidente do Conselho, pastor Odair Luis da Silva, e o vice-presidente, pastor Juliano Dias, também falaram sobre o trabalho social que é desenvolvido na cidade.

“Foi uma reunião importante, onde tratamos de questões documentais, para atender ao que determina a emenda constitucional, mas também foi uma ótima oportunidade de agradecer a comunidade evangélica pela contribuição de grande valor.

São inúmeros trabalhos sociais, sempre procurando colaborar com o poder público, em busca de ampliar o atendimento as pessoas que mais precisam”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais