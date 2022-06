Fundo Social divulga relatório de atividades desenvolvidas no mês de maio

O Fundo Social de Solidariedade, mantendo a prática da prestação de contas que realiza com objetivo principal de dar transparência ao trabalho e agradecer a todas as colaborações, divulga o relatório de atividades do mês de maio:

– 204 atendimentos individualizados, em que foram realizados acolhida, orientação e encaminhamentos;

– Na arrecadação de roupas e calçados, 1.724 itens foram doados;

– O programa de apoio e orientação à gestante, Colo de Mãe, atendeu dez gestantes, entregando três enxovais;

– Na Farmácia Solidária, mantida em parceria com a Loja Maçônica Washington Luís e Secretaria Municipal de Saúde, 387 pacientes foram atendidos, com 23.471 unidades de medicamentos dispensados;

– Campanha Inverno Solidário: já foram arrecadados 533 agasalhos e 395 cobertores, que estão sendo distribuídos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cras e Creas.

A Campanha Inverno Solidário continua no mês de junho com coleta nos seguintes pontos na cidade: sede do Fundo Social, Teatro Municipal, Fórum, supermercados Nori e Real, pontos comerciais (ACE, QG1, Cervejaria Batatais, Daniel Veículos e TV Batatais) e escolas (Etec Antônio de Pádua Cardoso, Colégio ABE, COC, Escola Estadual Washington Luís).

“Agradecemos por todas as doações recebidas neste mês de maio e continuamos solicitando doações de medicamentos, enxovais para bebês, móveis, utensílios e, principalmente, agasalhos e cobertores para a nossa campanha Inverno Solidário”.

Quem quiser contribuir com o trabalho pode entrar em contato pelo telefone (16) 3761-1644, pelo e-mail fundosocial@batatais.sp.gov.br ou se dirigir à sala 6 do Ciac, na praça Cônego Joaquim Alves.

Fonte: Prefeitura de Batatais