‘Mutirão da catarata’ começa em junho e fará 613 cirurgias até o fim do ano em Batatais

As ações do mutirão cirúrgico de catarata que será promovido pela Prefeitura de Batatais, por meio de sua Secretaria de Saúde, já têm data para começar. A partir do próximo dia 16, pacientes que estão em uma fila de espera formada até outubro de 2021 começarão a ser atendidos.

Ao todo, serão realizadas 613 cirurgias oculares de catarata, por meio de uma parceria entre a prefeitura e a Santa Casa. Conforme programação da Secretaria de Saúde, os procedimentos serão realizados até o fim deste ano.

O local de atendimento ao público para pré-consultas e consultas pós-cirurgia, será o Centro Oncológico, com acesso pela rua Doutor Jorge Nazar (atrás da Santa Casa).

“Trata-se de um procedimento cirúrgico de baixa complexidade que normalmente proporciona importante melhora na acuidade visual e, consequentemente, na qualidade de vida das pessoas”, disse Bruna Toneti, secretária de Saúde de Batatais.

O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, disse que o município não mede esforços para garantir serviços de qualidade à população.

“A prefeitura concentra esforços para solucionar as demandas existentes com a maior agilidade possível, especialmente quando se trata da saúde pública. Foi por essa razão que implementamos o mutirão cirúrgico de catarata. Será uma grande alegria e satisfação tirar da fila de espera tantas pessoas que desejam fazer a cirurgia de catarata, proporcionando a elas uma vida com mais qualidade”, afirma o prefeito.

A ação será possível graças a um investimento de R$ 500 mil, advindos de emenda federal.

Fonte: Prefeitura de Batatais