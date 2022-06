Batatais celebra Semana do Meio Ambiente com palestras e programação especial

Uma série de atividades programadas pela Secretaria do Meio Ambiente de Batatais está prevista para acontecer na cidade durante a Semana do Meio Ambiente 2022, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 junho).

A programação começa no sábado (4), quando acontecerá a primeira edição do Café Com Abelhas Nativas de Batatais, com oficinas, mesa redonda e bate-papo em torno de temas como a Produção de Cera Mista e de Atrativo, Confecção de Ninho Isca, Abelhas Solitárias, entre outros.

Segundo o secretário do Meio Ambiente de Batatais, Lucas Camargo Tofetti, a agenda foi pensada como forma de atrair a atenção das pessoas para o tema.

“A Semana do Meio Ambiente é de grande importância no sentido de buscar conscientizar a população sobre a importância dos recursos naturais, e convidá-la a repensar comportamentos, atitudes de consumo e sistemas de produção. É necessário que todos adotem postura consciente sobre a preservação de nosso planeta, começando pelo local onde vivemos”, disse Lucas Tofetti.

No dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá oficina de arte sustentável com o tema Rios Voadores e Nossas Florestas, voltada a crianças de 7 a 10 anos.

A programação dos dias seguintes inclui ainda agenda de coleta de óleo usado, destinação de pneus e recolhimento de pilhas e baterias usadas e pequenos eletrônicos (como celulares, mouses, modens, roteadores, telefones sem fio e afins).

Palestras sobre Consumo Consciente, Reciclagem e Consciência Ambiental e ações informativas, como panfletagem com alerta sobre incêndios e distribuição de material gráfico sobre maus tratos animais também fazem parte das ações da Semana do Meio Ambiente.

A programação contempla também a distribuição de sementes em parceria com o Programa Jovem Agricultor do Futuro; o cadastramento de animais para castração de famílias tutoras que solicitam atendimento via Assistência Social; orientação sobre o descarte adequado de medicamentos, entre outras atividades.

Fonte: Prefeitura de Batatais