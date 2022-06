Prefeitura faz parceria com o Claretiano e retoma projeto Ruas de Lazer

O projeto Ruas de Lazer, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, retomará as suas atividades a partir do segundo semestre deste ano.

A confirmação foi feita nesta quinta-feira (2), após a Secretaria firmar parceria com o Claretiano Centro Universitário para a implementação da ação.

A retomada das Ruas de Lazer sempre foi um dos propósitos do prefeito Juninho Gaspar.

“É um programa que presta à população a oportunidade de usufruir de atividades de lazer, esportes e recreação em pontos diferentes da cidade, transfazendo-os em ambientes de boa convivência e incentivando a apropriação dos espaços públicos pelos munícipes”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Esportes de Batatais, Gleiser Silva, em acordo com a coordenadora de Projetos do Claretiano, a professora Paula Betarello, pelo menos quatro edições já estão no cronograma planejado para o segundo semestre, sendo a primeira delas na praça Cônego Joaquim Alves, a praça da Matriz.

O projeto oferece uma vasta gama de atrações. Conforme a parceria fechada, o Claretiano vai disponibilizar brinquedos infláveis, escorregadores, camas elásticas, equipamentos práticos de basquetebol, futsal e vôlei, além de oferecer diversas atividades recreativas e uma série de serviços em áreas como enfermagem, estética e fisioterapia.

Fonte: Prefeitura de Batatais