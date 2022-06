Atenção para os últimos dias do alistamento militar obrigatório

A 14ª Junta do Serviço Militar de Batatais informa que os jovens que completam 18 anos em 2022 devem fazer o alistamento militar.

Para realizar o cadastro, é necessário acessar o site: alistamento.eb.mil.br com a carteira de identidade e CPF em mãos e preencher os dados solicitados. O prazo de inscrição termina dia 30 de junho.

A Junta do Serviço Militar funciona nas dependências do CIAC, na Praça Cônego Joaquim Alves, com atendimento ao público das 7 às 12 horas e das 13 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, onde o secretário Fábio Renato Bergamini está a disposição para maiores esclarecimentos.

“Importante ficar atento para o prazo estabelecido. Ano passado tivemos muitos jovens que nos procuraram após o período de inscrição e tiveram que pagar multa, por essa razão estamos reiterando a chamada”, informou Fábio Bergamini.

Fonte: Prefeitura de Batatais