BATATAIS CONQUISTA MAIS 300 VAGAS NO PROGRAMA BOLSA TRABALHO

Estão abertas as inscrições para o programa do governo do Estado “Bolsa do Povo – Bolsa Trabalho”, que atendendo a solicitação da Administração Municipal, está oferecendo 300 vagas para qualificação profissional e bolsa-auxílio de R$ 540,00.

Os contemplados deverão cumprir atividades de trabalho em órgãos públicos por cinco meses, sendo 20 horas semanais. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, residente do Estado de São Paulo, estar desempregado e não ser beneficiário de Seguro Desemprego ou outro programa assistencial equivalente, com renda per capita de até meio salário mínimo.

As inscrições devem ser feitas por meio do site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ da seguinte forma:

1. O candidato deve clicar no item “Como Participo?”, no topo da página;

2. Na sequência, o candidato clicará no botão “Bolsa Trabalho”;

3. Na tela que se abrirá, deve-se clicar no botão “Se inscreva agora”;

4. Quem está participando do programa pela primeira vez deverá criar seu cadastro clicando em “Cadastre-se Aqui”. Para aqueles que participaram anteriormente basta acessar o portal com as informações solicitadas.

As inscrições são totalmente online e estarão abertas até 17 de junho, sendo necessários RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço para realização.

O Prefeito Juninho Gaspar ressaltou a importância dessa parceria com o estado, abrindo novas oportunidades para os jovens batataenses. “Que todos os que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Bolsa Trabalho possam se inscrever até 17 de junho. É uma oportunidade de grande relevância, pois une qualificação profissional e uma bolsa-auxílio”, frisou.

Fonte: Prefeitura de Batatais