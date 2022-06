O documento reforça também a tendência de aumento dos casos. A análise referente à semana de 29 de maio a 4 de junho registrou 7,7 (6,9 – 8,6) mil casos de SRAG no país. “Em nível nacional, observa-se cenário claro de crescimento no número de casos semanais de SRAG associados á Covid-19 em todas as faixas da população adulta”, aponta a Fiocruz .

Diante do contexto, a Fiocruz ressalta a importância da dose de reforço da vacina e do uso de máscaras.

“É fundamental que a população retome certas medida simples e eficazes como o uso de máscaras, especialmente no transporte público, seja ele coletivo ou individual – tais como ônibus, trem, metrô, barcas, táxis e aplicativos. E quem ainda não tomou a dose de reforço da vacina da Covid, é preciso tomar. A vacinação é simplesmente fundamental”, alerta o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Em um boletim divulgado nesta quarta-feira (8), a Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou que o Brasil registrou o quarto maior número de casos de Covid no mundo na semana de 30 de maio a 5 de junho, com um aumento de 36% em relação à semana anterior. O número de casos registrados no Brasil correspondem a 7,15% dos mais de 3 milhões vistos em todo o mundo no período.