Com novo formato, Jogos Regionais serão disputados sem sede e durante mais de 70 dias; Batatais participa em 17 modalidades

Após dois anos sem terem ocorrido, em virtude da pandemia, os Jogos Regionais do Interior têm data para acontecer.

Rompendo a tradição, desta vez os Regionais não terão uma sede única, e sim serão distribuídos em diferentes regiões do Estado de São Paulo. Outra mudança, é que eles vão acontecer em um período maior: durante 76 dias.

Os Jogos Regionais de 2022 estão programados para ocorrer entre 18 de junho e 1º de setembro, em eventos espalhados, sem que ocorram alojamento das delegações em uma cidade, dentro de um hotel ou uma escola.

O secretário de Esportes e Lazer de Batatais, Gleiser da Silva; o diretor de Esportes, Sandro Lemes; o diretor de Esportes e Eventos, Marcelo Nogueira; e a assessora da Secretaria, Ione Lourenço Cappato, participaram, na terça-feira (7), do Congresso Técnico dos Jogos Regionais, evento que definiu parte da organização e das regras das disputas.

Batatais participará das disputas em 17 modalidades: basquetebol masculino, bocha masculino, damas masculino, futebol feminino e masculino, futsal feminino e masculino, judô feminino e masculino, tênis feminino e masculino, tênis de mesa masculino, voleibol masculino, vôlei de praia feminino e masculino, xadrez feminino e masculino.

Segundo Gleiser, as modalidades serão disputadas na categoria livre. As exceções são o futebol, que participará na categoria sub 20 e o tênis masculino, na categoria sub 21.

“Desejamos que todas as modalidades tenham bons resultados, pois valorizamos a nossa cidade e os nossos atletas”, disse o secretário de Esportes.

Os melhores atletas das oito regiões esportivas do Estados se classificam para os Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, que serão realizados em Sorocaba em novembro deste ano.

JUDÔ EM BATATAIS

Durante o Congresso Técnico, a comitiva esportiva batataense entregou à comissão técnica do evento um ofício solicitando que as competições de judô sejam realizadas em Batatais, uma vez que a cidade tem um Centro de Formação Esportiva da modalidade.

Fonte: Prefeitura de Batatais