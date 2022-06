Prefeitura de Batatais está presente no 5º Conexidades, que acontece em Guarujá

A Prefeitura de Batatais está presente no 5º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que acontece de 7 a 11 de junho em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Com o tema central “O Brasil que a Nação Deseja”, o evento reúne prefeituras paulistas para discutir temas relevantes e de interesse dos municípios, com respostas e ações propostas. Segundo os organizadores, a finalidade do Conexidades é instruir, orientar e preparar os agentes públicos visando a excelência de suas funções.

Na pauta da programação do encontro estão assuntos como agronegócio, meio ambiente e sustentabilidade, eleições, direito público, cidades inteligentes, momento legislativo, cultura e educação.

A Prefeitura de Batatais montou um estante no Pavilhão dos Municípios para mostrar suas vocações, promover a cidade de forma institucional e trocar informações e experiências com outras cidades.

A secretária de Cultura e Turismo de Batatais, Paula Machado, disse que o principal objetivo da participação da cidade no Conexidades é promover um networking entre as Estâncias Turísticas e os

Municípios de Interesse Turísticos, gerando uma troca de experiências e parcerias para o desenvolvimento do turismo no nosso Estado.

No estante de Batatais, atrativos turísticos são mostrados por meio de material gráfico, e a pesquisadora cultural Alessandra Baltazar fornece informações detalhadas, apresentando parte da história da cidade.

“Trouxemos ainda para a feira a apresentação e degustação de produtos artesanais produzidos em nossa cidade, como forma de valorizar nossos talentos, tradições e vocações. Estão aqui a Cachaça João Roberto, pinga e rapadura do Sítio Biquinha, cervejas artesanais da Cervejaria Batataes e a Pinga Saideira”, disse Paula.

O Conexidades, que reúne prefeitos, secretários, vereadores, empresários e autoridades, é organizado pela Uvesp (União de Vereadores do estado de São Paulo) em parceria com a UVB (União dos Vereadores do Brasil), a Associação Paulista de Municípios, a Associação de Desenvolvimento dos Municípios do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado, entre outros apoiadores.

Vereadores de Batatais, Abdenor Tahan Maluf, Andresa Furini, Dr. Maurício, Marcos Santana e Sebastião Santana Junior visitaram o estande da cidade e participaram do evento nos últimos dias.

Fonte: Prefeitura de Batatais