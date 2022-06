Empresas poderão trabalhar no feriado de Corpus Christi

Atendendo ao questionamento de muitas empresas associadas à ACE Batatais sobre a possibilidade de abrirem no feriado do dia 16 de junho, quinta-feira, dia de Corpus Christi, o gerente executivo Luiz Carlos Figueiredo, informou que em conformidade com a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) não há nada que impeça, desde que se respeite as leis trabalhistas e os acordos coletivos de cada categoria.

Caso os colaboradores sejam requisitados para o trabalho neste dia 16 de junho, deve-se efetuar o pagamento de horas extras ou o lançamento das horas trabalhadas em banco de horas.

Fonte: ACE