Atenção: Inscrições para o ‘Bolsa Trabalho’, programa que paga R$ 540, terminam nesta sexta

A Prefeitura de Batatais conseguiu, junto ao governo do Estado de São Paulo, 300 vagas do programa “Bolsa do Povo – Bolsa Trabalho” para os batataenses. Além de se qualificarem profissionalmente, os participantes recebem uma bolsa-auxílio de R$ 540.

Mas atenção: as inscrições vão apenas até o próximo dia 17, sexta-feira, e são feitas de forma totalmente online por meio do site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Os contemplados deverão cumprir atividades de trabalho em órgãos públicos durante cinco meses, com carga horária semanal de 20 horas.

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, estar desempregado e não ser beneficiário de Seguro Desemprego ou outro programa assistencial equivalente, com renda per capita de até meio salário-mínimo.

COMO SE INSCREVER

Após acessar o site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br:

1. O candidato deve clicar no item “Como Participo?”, no topo da página;

2. Na sequência, o candidato clicará no botão “Bolsa Trabalho”;

3. Na tela que se abrirá, deve-se clicar no botão “Se inscreva agora”;

4. Quem está participando do programa pela primeira vez deverá criar seu cadastro clicando em “Cadastre-se Aqui”.

Para aqueles que participaram anteriormente basta acessar o portal com as informações solicitadas. É necessário portar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço para realização.

Fonte: Prefeitura de Batatais