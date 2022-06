Nesse primeiro momento, serão atendidas mulheres em tratamento psiquiátrico, com retardo mental, dependentes químicas, mulheres em situação de rua e adolescentes de 12 a 17 anos, desde que com autorização dos pais, que não aderem a outros métodos contraceptivos.

Para a implementação dos chips, haverá mutirões nas unidades de saúde. A estimativa é atender 500 em dois meses. Depois, a ideia é seguir com a colocação dos implantes na própria rotina de atendimentos nas unidades conforme indicação de ginecologistas.

O implante fica em um dispositivo do tamanho de um palito de fósforo que é colocado no braço, sob a pele, e uma vez implantado evita a gravidez por três anos.

“Ele vai todo dia liberando uma dose de hormônio como se fosse todo dia uma pílula funcionando no organismo. Ele pode ser usado em qualquer idade, desde o momento em que a paciente começou a vida fértil. Então, a partir do momento em que ela menstruou e está tendo vida sexual até o momento de ela entrar na menopausa”, afirma Carolina Beil, médica ginecologista responsável pelas aplicações.

O implante anticoncepcional é um método contraceptivo reversível de ação prolongada, com alta eficácia para evitar gravidez. Ele é em forma de bastão, com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro.

Atualmente, o Implanon é o único produto da categoria aprovado no Brasil e reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O implante é de silicone e é colocado subdérmico, geralmente no braço não dominante, ou seja, o braço que a mulher usa menos. A gente coloca embaixo da pele com anestesia loca”, explica a médica ginecologista Carolina Beil.

Segundo a ginecologista, ele tem a duração de três anos. “Todo dia ele vai liberando uma dose de hormônio, como se fosse todo dia uma pílula funcionando ali no organismo e com isso ele consegue evitar gravidez por até três anos”, diz Carolina.

A principal diferença que se pode destacar é a independência da paciente, que fica livre do regime diário, semanal ou mensal de outra medicação.

De acordo com a médica, mesmo com o implante, há a necessidade do preservativo durante a relação sexual, pois o preservativo é o único que impede a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

