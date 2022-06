Fusca moderno terá câmbio de Porsche, painel de Mercedes e preço acima dos R$ 3 milhões

Uma companhia alemã chamada Milivié começou um plano de negócio ousado, mas com um produto bastante conhecido: o Fusca. A startup anuncia a criação do Milivié 1, um restomod (uma versão moderna de um carro clássico) baseado no antigo VW. As primeiras infos (e imagens) apontam um design retrô contemporâneo, motor a combustão, câmbio de Porsche e painel de Mercedes-Benz. O preço espanta: 570 mil euros por cada um – ou mais de R$ 3 milhões na conversão direta.